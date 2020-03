Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Was heute auch passiert: Eine Parfümeriekette schenkt uns zum „Happy Women’s Day“ 20 Prozent auf einen Online-Einkauf, weil: „Hinter jeder starken Frau steckt eine starke Foundation.“ Die Blumengeschäfte haben vielerorts geöffnet, weil das Geschäft auch am Valentinstag und am Muttertag so blüht – und irgendjemand gratuliert einem bestimmt zum Weltfrauentag.