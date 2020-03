Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andererseits ist das Echo auf die überraschende Ansage der Frauenministerin, das „Label“ Feministin abzulehnen, relativ gering gewesen. Warum? Weil der Feminismus außer am morgigen Frauentag keine Rolle mehr spielt, keine(n) mehr aufregt oder weil er sogar bereits Mottengeruch trägt? Der Feminismus von Alice Schwarzer wird ja bereits heftig attackiert und nicht nur von manchen Studentinnen als nicht mehr zeitgemäß gemaßregelt. Also hat sich die neue Frauenministerin bewusst distanziert vom Feminismus? Da fehlte nur mehr die Bemerkung, dass sie auch Bemühungen um eine gendergerechte Sprache in der Schublade mit der Aufschrift „Gender-Unfug“ verstauen möchte. Oder sich dem Aufruf einiger Autorinnen und Autoren zum Widerstand gegen „ChristInnentum“, „BürgerInnenmeisterIn“, "Gästinnen" anschließen möchte.