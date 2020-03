Facebook

Immer noch in Afrika. In einem kleinen Atriumhof voller Palmen, Hibiskus, Frangipani und voll anderem Gewächs. Der Wind säuselt durch die Blätter. Plötzlich höre ich unsere Gastgeberin Laura, eine tüchtige und eher leise junge Frau, laut werden. Ihr Kater Krümel, ein wohlgefüttertes, stetig zart schnurrendes Tier, hat einen prächtigen Langschwanzglanzstar getötet und diesen ihr in Erwartung von Anerkennung vor die Füße gelegt. Lauras Ton schwankt zwischen Trauer und Wut. Sie ist praktizierende Katzenmutter und Vogelfreundin.