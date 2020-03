Facebook

Der Burgtheaterdirektor

Endlich wieder einmal in der schönen Bundeshauptstadt. Kommt man nur alle paar Wochen vorbei, hat Wien jedes Mal eine neue Überraschung parat. Die E-Roller werden noch immer mehr, die Bio-Butter kostet 7,95, in Restaurants mit der Aufschrift „Traditionsgasthaus“ ist das Mittagsmenü Tom Yum Goong, und abends wird man ausgeführt in Bars, in denen die Drinks riechen wie ein altes Wettex. Sie schmecken aber eh wie Nektar und Ambrosia, zum Glück.