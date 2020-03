Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In einer TV-Sendung über ein Winterurlaubsgebiet hieß es, Schneekanonen seien aus dem touristischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Schnickschnack. Es gibt praktisch keine Gerätschaft, die sich nicht unverzüglich wegdenken lässt. Bei Schneekanonen klappt dies besonders leicht und rasch. Das kann ja jeder selbst testen. Dieses geistige Ausradieren funktioniert überall. In kleinen Bereichen etwa bei Mikrochips, oder in ganz großen Dimensionen, zum Beispiel bei Jumbojets. Kaum im Kopf aufgerufen, sind sie auch schon wieder weg. Eher vorsichtig mit dem Wegdenken sollte man sein, wenn man selbst in so einem Flugzeug sitzt. Da gibt es sehr divergierende Aussagen. Aber, interessant: Die SPÖ-Chefin will ja derzeit von den Parteimitgliedern wissen, ob sie sich eine Parteiführung auch ohne ihre Präsenz vorstellen könnten. Eine personelle Wegdenkfrage also. Offenkundig funktioniert auch sie, aber vielleicht etwas anders als gedacht.