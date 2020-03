Facebook

Noch rüttelt das Corona-Virus nicht wirklich am größten Wettsingen der Welt (12. bis 16. Mai in Rotterdam). Aber es gibt Spekulationen: Nicht über eine Verschiebung oder eine Absage, sondern über eine ESC-Show, die mit Einzelschaltungen in alle Länder ausgetragen wird. Wo die jeweiligen Teilnehmer in einem Studio des nationalen Senders live, aber eben nicht vor Publikum singen.