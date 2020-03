Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/OZAN KOSE

Der Dreiklang dürfte so manchem Regierungspolitiker bereits in Fleisch und Blut übergangen sein. Wann immer eine mögliche Flüchtlingskrise am Horizont auftaucht, wird seit Jahren der Ausbau des Schutzes der Außengrenze, die Bekämpfung des Schlepperwesens, die Hilfe vor Ort beschworen.