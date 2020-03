Facebook

Neulich: Zeitnot geschuldet nicht zu Fuß, sondern mit der Bim zur Redaktion. Über das Prinzip Fasten – also Gewinn durch Verzicht – sinniert. Umgesehen: 60-70 Prozent der Fahrgäste glotzen auf ihr Smartphone als wäre dort der Sinn des Lebens zu sehen. Szenen wie aus einem Science-Fiction-Film, als hätte ein Regisseur in den Achtzigern kollektive Gehirnwäsche vorausgezeichnet.



Dann juckt es auch der Hand des Autors – natürlich! Der Griff zum Smartphone, das immer kann, zeichnet sich ab: Man ist eben so brav abgerichtet. Dann ein Moment von Erkenntnis und Selbstreglementierung. Nein, jetzt bleibst du in der Tasche! Der Autor versucht es fortan zumindest in Öffis mit Handy-Fasten. Ein wenig wie im noch erstaunlich Smartphone-freien Jahr 2005 – obgleich man die Zeit seitdem leider nicht gut geschrieben bekommt.



Beim Straßenbahnfenster rausschauen, an etwas Schönes denken und für die nächste Fahrt vielleicht ein Reclam-Hefterl zum Lesen einpacken. Beim Aussteigen dann ein durchaus befriedigendes Gefühl. Pawlow, dieser Köter: Er soll ruhig laut bellen.