Benefizkonzert für Kerstin W. Ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts

© KLZ/Jürgen Fuchs

Es kann den Kindern nicht mehr die Mutter zurückbringen. Es kann dem Mann nicht mehr seine Frau zurückbringen. Auch die gute Freundin, die tolle Arbeitskollegin wird es niemals ersetzen können. Trotzdem: Die fast 60.000 Euro, die da am Sonntagabend beim Benefizkonzert für Kerstin W. zusammenkamen, können sehr viel bewirken.



Sie können zumindest der hinterbliebenen Familie jener jungen Frau unter die Arme greifen, die vor fast einem Monat attackiert worden ist – auf offener Straße, am helllichten Tag, mitten in Graz und aus dem Nichts heraus. Sie können etwa Kinderbetreuung und psychologische Hilfe möglich machen, sie können für die finanzielle Absicherung der beiden Kinder sorgen. Sie können ein Anfang für ein neues Leben sein, irgendwann einmal.



Das Benefizkonzert, das in unglaublich kurzer Zeit auf die Beine gestellt worden ist, ist aber noch so viel mehr: Es ist ein Zeichen der Solidarität, des Zusammenhalts mit den Angehörigen des Opfers. Das Bilden einer Gemeinschaft aus Menschen, die zusammen etwas bewirken wollen. Und eine Möglichkeit, aus der Fassungslosigkeit und Hilflosigkeit auch tatsächliche und tatkräftige Hilfe werden zu lassen.