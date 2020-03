Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab Mittwoch dieser Woche können die Mitglieder der SPÖ darüber abstimmen, ob sie Pamela Rendi-Wagner an der Spitze ihrer Partei wollen oder nicht. Das riskante Unternehmen, das die Chefin an den Granden ihrer Partei vorbei initiiert hat, könnte die SPÖ gehörig ins Trudeln bringen. Was passiert, wenn sich nur wenige aufraffen, teilzunehmen? Was, wenn nur eine knappe Mehrheit der Teilnehmer für Rendi-Wagner votiert? Die Parteichefin hat sich bisher nicht festgelegt, wo ihre Schmerzgrenze liegt, wie sie in welchem hypothetischen Fall reagieren würde.