Guten Morgen!

Es war Mitte der Achtzigerjahre und wieder einmal schwelte eine der zyklischen Krisen mit Nordkorea. Der Redakteursaspirant hatte den ehrenden Auftrag erhalten, eine Geschichte über das ferne Land und sein seltsames spätstalinistisches Regime vorzubereiten. Aber wie, ganz ohne Erfahrung, ohne Google, ohne Wikipedia, nur auf Basis von Enzyklopädien, Fachbüchern oder vergilbten Zeitungsartikeln aus dem Archiv?



„Ruf den Kreisky an“, riet der ältere Kollege, der dem Aspiranten etwas beibringen sollte, und bis heute weiß ich nicht, ob er es wirklich ernst gemeint hatte. Absurd war die Idee nicht. Bruno Kreisky war bekannt dafür, dass seine Telefonnummer im Telefonbuch stand, schon in den Jahren als er noch Bundeskanzler gewesen war. Und tatsächlich, Kreisky hob ab. Geduldig und ausführlich sprach er mit dem ihm unbekannten jungen Redakteur, der von Ehrfurcht ergriffen notierte, was der zur Legende gewordene alte Mann am anderen Ende der Leitung über das seltsame Land erzählte.



Heute ist es 50 Jahre her, dass mit Bruno Kreisky die SPÖ zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg zur stärksten Partei aufstieg. Aus diesem Anlass sprach Michael Jungwirth mit seinem ersten Kabinettschef, Alfred Reiter, der über den Räumen unserer Wiener Redaktion wohnt. Reiter erzählt eine Episode, die an die geschilderte erinnert. Vor dem Büro warteten wichtige Gesprächspartner, die einen Termin beim Kanzler hatten. Der Chef aber zog es vor, zunächst einmal mit einem unbekannten Redakteur einer unbedeutenden Regionalzeitung zu plaudern und ihm bei der Abfassung eines Leitartikels behilflich zu sein. Es machte ihm Spaß, mit Journalisten zu reden, ihnen die Welt zu erklären. Vermutlich machte es ihm auch Spaß, Mächtige warten zu lassen.



Kreisky habe sein Amt nicht als Management-Aufgabe verstanden, erzählt Reiter, sondern als künstlerische Tätigkeit. Es wäre interessant, dazu mehr vom Altkanzler zu hören. Ob er an Beuys und seinen Begriff der sozialen Skulptur dachte? Ob er sich als Regisseur sah, der ein Drama in Szene zu setzen hatte oder als Architekt von Sandburgen, die die nächste Flut wieder wegspülen konnte?



Falls Ihnen die Ära des brummigen Weltmannes nicht mehr so genau vor Augen steht, oder falls sie jene Jahre nicht erlebt haben – Erwin Zankel, damals innenpolitischer Redakteur der Kleinen Zeitung, zeichnet sie in unserer heutigen Sonntagszeitung nach. Ein lohnender Blick zurück zum besseren Verständnis der Gegenwart.



Möge es Sie vom Corona-Treiben ablenken, wünscht Ihnen