Ein unsichtbares kleines Etwas, das kleinste, das sich denken lässt, ergreift Besitz von uns. Es beherrscht das Denken und Fühlen. Einen kollektiven Schweißausbruch nennt die NZZ den prekären Aggregatzustand, ausgelöst durch das Corona-Virus. Es lässt sich so wenig aufhalten wie der Wind. Seine Rasanz geht einher mit der Rasanz des Menschen und seiner Art zu leben. Corona überwindet die Distanzen so mühelos wie der beschleunigte, mobile Bürger. Das entsichert ihn und schneidet tief in Alltägliche hinein.