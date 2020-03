Facebook

Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa © APA/AFP/OZAN KOSE

Die Niederlage Napoleons 1815 in Waterloo war das Ergebnis von Selbstüberschätzung und strategischen Fehlern. Sie beendete die Herrschaft Bonapartes. Ähnliches droht dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Syrien. Nach den schweren Verlusten seiner Armee durch syrische Angriffe kündigt er massive Vergeltung an und riskiert damit eine militärischen Konfrontation mit der Schutzmacht Russland.