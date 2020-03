Facebook

Alles zu einfach

Lange Zeit bin ich spät schlafen gegangen. Nachts ist alles so hübsch übersichtlich; der Horizont gerade so lang wie der Strahl des elektrischen Lichts. Es gibt Zeiten, in denen man das als beruhigend erlebt.

Grundsätzlich bin ich aber keineswegs der Meinung, nur eine übersichtliche Welt sei eine gute Welt, auch wenn einem das derzeit gerade wieder überall suggeriert wird; politisch, wirtschaftlich, sozial. Aber sich die Welt absichtlich klein zu machen, ist auch keine Lösung. Im Gegenteil: Dringend gehört wieder einmal das Komplizierte gepriesen.

Menschen, die immer grantig sind, wenn man sie anruft, und sich beschweren, wenn man sie nicht anruft.

Bücher, in denen Wörter wie „Schwellenkonzept“ oder „Steigerungslogik“ vorkommen.



Politiker, die nicht nur einfache Lösungen haben.

Die Freundin, die immer den ganzen Tisch aufhält, weil sie beim Bestellen zwar den Fisch will, aber nicht mit Reis, sondern lieber mit Erdäpfeln, oder mit Gemüse; was, es gibt nur Brokkoli? Na, dann doch lieber mit Reis.



Kinder, die frech sind und heimlich aus dem Fenster steigen. Wobei sie dann aber bitte spätnachts auch wieder unversehrt beim Fenster hereinsteigen sollten, um von Eltern empfangen zu werden, die schon stundenlang Gelegenheit hatten, darüber nachzudenken, wie sie gleich ihren Fratzen das Leben komplizieren werden.