Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sein Blick ist vom Vorübergehn der StäbeSo müd geworden, dass er nichts mehr hält.Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe.Und hinter tausend Stäbenkeine Welt. Rainer Maria Rilke "Der Panther"

Ich war wieder einmal in Afrika, der mutmaßlichen Wiege der Menschheit. Und dort in meiner Lieblingsregion, der Buschsavanne. Ich weiß, das klingt ein wenig zivilisationsmüde, aber mich interessieren wenig berührte Naturbiotope mittlerweile mehr, als Venedig, New York und die Pyramiden zusammen. Wir sind vielen Tieren auf ganz kurze Distanz begegnet, die leichtes Spiel mit uns hätten, wenn sie es darauf anlegten.Mächtigen Elefantenbullen, die unseren Safariwagen mühelos umschmeißen könnten.Zum einen stehen wir nicht auf der Speisekarte normal veranlagter Raubtiere. Zum anderen haben dank strengen Naturschutzes auch die Grasfresser verlernt, das mächtigste Raubtier des Planeten, den Menschen, unverzüglich als Feind auszumachen. Bedenkt man die immer noch grassierende Elfenbein-Wilderei und die Lage der Nashörner weltweit, ist Letzteres wahrscheinlich ein schwerer Fehler.