NEHAMMER / KURZ / ANSCHOBER © APA/ROLAND SCHLAGER

Bei der Kommentierung der Corona-Krise ist Besonnenheit angebracht. Ist die Empfehlung einer Diözese, Weihwasser in Kirchen nicht zu benutzen, Ausdruck von Vernunft oder Hysterie? Der Grat ist schmal, vielleicht weiß man die Antwort erst in ein paar Wochen.

So gesehen ist es ein Skandal, dass unter FPÖ-Ministerin Hartinger-Klein die Generaldirektion für Gesundheit zerschlagen wurde. Eine schlagkräftige, mit umfassenden Kompetenzen ausgestattete, öffentlichkeitswirksame Stabsstelle fehlt.

Vielleicht ist dies der Grund, warum bei den Auftritten der Regierung eine Schieflage zu beobachten ist. Der Innenminister und der oberste Polizeichef sind präsenter als der Gesundheitsminister. Zwar sitzt der Krisenstab im Innenministerium, aus Italien weiß man, dass auch Zwangsmaßnahmen ergriffen werden können. Das Sagen hat aber wohl das Gesundheitsministerium, Polizei und Bundesheer leisten nur Assistenz