US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben in Neu Delhi unlängst medienwirksam einen Baum gepflanzt. Bösen Zungen liegt es wohl auf selbiger: zuschaufeln liegt ihm halt einfach besser als ausschaufeln. Wobei das Symbol ist ja ohnehin für den Hugo: Ein einzelner Baum in der von Smog geplagten indischen Hauptstadt ist so viel wert, wie einen Kübel Wasser in ein ausgetrocknetes Flussbett zu schütten.