Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© stock.adobe.com

Plural, vielschichtig, aber auch segmentiert: Unsere Gesellschaft ist längst kein Monolith mehr (wobei sie das in Reinform vermutlich nie war). Das hat Vorteile: Die Biografie wird einem nicht mehr in die Wiege gelegt, man kann zu einem Gutteil selbst entscheiden, wo und wie man leben will und muss sich keinen rigiden sozialen Normen mehr beugen.