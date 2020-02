Wieso die Verurteilung des einstigen Filmmoguls Harvey Weinsteins in New York wegweisend war: Sie zeigt, was dank #MeToo erreicht wurde. Aber sie zeigt auch, wie weit der Weg noch immer ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Harvey Weinstein ist verurteilt, ein Geschworenengericht in New York hat ihn am Montag der Vergewaltigung und schweren sexuellen Nötigung zweier Frauen schuldig gesprochen; dem einst so mächtigen Filmmogul drohen nun 5 bis 25 Jahre Haft. Sogar Donald Trump, dem selbst Dutzende Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen, findet das Urteil gegen Weinstein gut: Das sei ein „großartiger Sieg“ für Frauen und eine „sehr starke Botschaft“, befand er auf Twitter.