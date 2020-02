Die Verurteilung des einstigen Filmmoguls Harvey Weinsteins in New York zeigt, was dank #MeToo erreicht wurde. Aber sie zeigt auch, wie weit der Weg noch immer ist.

© APA/AFP/Johannes Eisele

Harvey Weinstein ist verurteilt, ein Geschworenengericht in New York hat ihn am Montag der Vergewaltigung und schweren sexuellen Nötigung zweier Frauen schuldig gesprochen; dem einst so mächtigen Filmmogul drohen nun 5 bis 25 Jahre Haft. Sogar Donald Trump, dem selbst Dutzende Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen, findet das Urteil gegen Weinstein gut: Das sei ein „großartiger Sieg“ für Frauen und eine „sehr starke Botschaft“, befand er auf Twitter.