© (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die hehre Illusion, dass dieses Virus uns gegenüber kooperativ bleibe und einen weiten Bogen gerade um unser Land mache, ist jetzt nicht mehr zu halten. Der Welt gehen langsam, aber sehr sicher die Insel der Seligen aus – stärker als je zuvor wurden in den letzten Monaten auch die Fallstricke ungehemmter Globalisierung deutlich.



Zu recht stellt sich nun die Frage: Was darf der Staat, und was dürfen seine Organe im – absoluten – Extremfall? Österreichs Epidemiegesetz (Ursprung im Jahr 1913, Fassung von 1950, seitdem wiederholt modernisiert), sieht weitreichende Befugnisse im Interesse der Allgemeinheit vor: Gebäude dürfen mit Zwang geräumt, Schulen und Betriebe versiegelt werden. Bürger könnten in Quarantäne genommen, Ortschaften abgeriegelt werden. Wer aus abgesperrten Gebieten oder Quarantänestationen flüchtet, bekommt das (Verwaltungs-)strafrecht und seine Härte zu spüren.