Wir alle lieben das i-Tüpfelchen, doch keiner mag Zeitgenossen, die gerne darauf herumreiten. Laut einer neuen Hitler-Biografie war der Schulabbrecher aus Braunau ein solcher i-Tüpferlreiter, mit den bekannten Folgen für die Menschheit. Auch der mexikanische „Kuchenkrieg“ (1838/39), der marokkanische „Petersilienkrieg“ (2002) oder die „Kabeljaukriege“ zwischen Briten und Isländern wären ohne kleinliche Erbsen- bzw. Kabeljauzähler kaum begonnen worden.

In der Schweiz kennt man den i-Tüpferlreiter auch als „Tüpflischisser“. Richard Wagner hat ihm in Gestalt des Meistersingers Sixtus Beckmesser – einer Parodie auf den Wiener Musikkritikers Eduard Hanslick – ein nicht gerade schmeichelhaftes Denkmal gesetzt.

Wer also Wert auf üble Nachrede legt, sollte ruhig weiterhin beckmessern und andere bekritteln, darauf großzügig zu verzichten – ein Tipp für die Fastenzeit! – wäre aber das i-Tüpferl in jeder Beziehung.