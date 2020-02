Facebook

Polizeikontrollen in Italien © (c) APA/AFP/MIGUEL MEDINA (MIGUEL MEDINA)

In Rijeka, italienisch Fiume, derzeit Kulturhauptstadt Europas, sah man am Sonntag beim angeblich drittgrößten Karnevalsumzug der Welt einen Fotografen hinter Hygienevollschutzanzug und Gesichtsmaske Bilder noch fröhlicher Unbeschwertheit schießen. Zur Virenabwehr oder nur verkleidet, war nicht auszumachen.

Beim Villacher Faschingsumzug am Samstag stand der Rot-Kreuzwagen noch eher für Alkoholopfer bereit. Beim großen Narrenumzug am Dienstag in Graz gilt erhöhte Achtsamkeit. Denn über das Wochenende rückte das SARS-Vo2-Virus näher.