Die AfD wird von einer Mehrheit der Deutschen für die rechtsextreme Gewalt in Hanau mitverantwortlich gemacht. In Hamburg hat dies nun zum ersten Mal auch politischen Konsequenzen.

Proteste nach Hanau gegen die AfD © (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN

Die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg gehört zu den kleinsten deutschen Landesparlamenten. Die bundespolitische Bedeutung und die internationale Ausstrahlungskraft sind üblicherweise eher überschaubar. Dennoch war an diesem Sonntag weit mehr Augen auf die Bürgerschaftswahl gerichtet als in den vergangenen Jahren. Denn das Thüringer Regierungsfindungsdebakel und die daraus resultierende Richtungsstreits in FDP und CDU warfen einen Schatten auf den Wahlkampf. Und entsprechend wurde beide Parteien auch abgestraft. Die FDP könnten den Einzug ins Parlament nach den ersten Hochrechnungen gerade so geschafft haben. Allein weil das Hamburger Wahlsystem so kompliziert ist, müssen die Liberalen wohl bis zum Montag warten, um letztlich Gewissheit zu haben