© APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Guten Morgen!

Auch in Österreich ist in den kommenden Tagen mit Krisenstäben zu rechnen, denn Wuhan liegt plötzlich vor der Haustür: Es beginnt in Thörl-Maglern. Italien steht unter Corona-Schock. Die für unseren Alltag kaum vorstellbaren Quarantänemassnahmen spielen sich plötzlich wie ein von der Fiktion in die Realität gekippter Film an uns vertrauten Orten im benachbarten Italien ab.



Die Stadt Codogno, auf halber Strecke zwischen Verona und Mailand gelegen, wurde als ein Infektionsherd für den ersten Todesfall und bereits 50 nachgewiesene Sars-CoV-2-Infektionen in der Lombardei ausgemacht. Der Ort fiel bereits gestern die in Regungslosigkeit einer Geisterstadt. In Mailand und Verona sind heute die Serie A-Fussballspiele abgesagt, wie überhaupt sämtliche Sportveranstaltungen in Oberitalien.



In Schiavona, 120 Kilometer südlich von Venedig, ist nach dem ersten registrierten Todesfall in der Region Veneto (mit bisher weiteren 17 Infektionsfällen) das Spital mit 450 Menschen hermetisch abgeriegelt. Regionspräsident Luca Zaia veranlasste die Schließung der Universitäten vorerst bis 2. März. Die italienische Regierung verfügte rigorose Reisebeschränkungen.



Symbolhaft kommt für den Karneval in Venedig möglicherweise bereits heute das vorzeitige Ende. Schluss mit Lustig! Nach Italiens Flugstopp mit China und dem Ausfall der Kreuzfahrtschiffe sah man auf dem Markusplatz am Samstag via Webcam deutlich weniger Menschen als sonst. Atemmasken konnte man kaum erspähen, wohl aber die vertrauten Totenvogelschnabel-Masken des „Medico della Peste“ als makabere Warnung.



Zwischen Sorglosigkeit und Alarmismus, Leichtsinn und Panik, bewegt sich auch die Politik auf einem schmalen Grat. Friaul Julisch-Venetiens Regionspräsident Massimiliano Fedriga löste mit seiner Forderung an die italienische Regierung für Infektionskontrollen auch an den terrestrischen Grenzen eine Diskussion aus. Vorsorglich löste Friaul Coronavirus-Notstand bis 31. Juli aus für notfalls rasche drastische Maßnahmen. Thörl-Maglern als Quarantäne-Grenzstation ist nicht mehr nur als Fiktion denkbar.



Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen auch im Vatikan. Am Donnerstag startete auf dem Sender Sky die Serie „Der neue Papst“ mit allen Klichees wie auch realen Abgründen der Kirche. Während der Papst im Koma liegt, wird in einem Enklave mit einer Intrige der vermeintlich schwächste Kardinal zum neuen Papst gewählt, der aber in seiner ersten Rede am Petersplatz als „Franziskus II“ selbstbewusst die Öffnung des Vatikan für Migranten verkündet sowie das Vorbild Franz von Assisis zum Programm erklärt und allen Kirchenreichtum den Armen zukommen lassen will. Umgehend wird er mit einer vergifteten Portion Muscheln beseitigt.



Vom Gift fundamentalistischer Gegnerschaft bedroht ist jedenfalls auch der Reformkurs des echten Papstes Franziskus I. Ausführlich beschreibt dies der langjährige Vatikan-Korrespondent Marco Politi in seinem Buch „Das Franziskus-Komplott“. In der katholischen Kirche tobe ein Bürgerkrieg, „der Papst ist von Feinden umzingelt“, erklärt Politi im Interview mit Kollegen Stefan Winkler. Wird aber Franziskus an seinem befreienden Reformkurs festhalten? Die Kirche, ein ernster Fall von Quarantäne. Lesen Sie selbst.



Genießen Sie trotz aller Sorge gleichwohl den Sonntag