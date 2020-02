Facebook

Deutschland durchlebt eine düstere Zeit, vielleicht die dunkelste seit der Terrorwelle in den Siebzigern. So lange war der Nachbar ein Hort der Stabilität, des Wohlergehens und der Sicherheit gewesen, wegweisend in vielem. Jetzt wirkt das selbstgewisse Land plötzlich wie ohne inneren Kompass, erfüllt von Ohnmacht, Entsetzen und tiefer Verstörung.