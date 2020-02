Facebook

Ich kenne eine Kreuzung, an der es neben der allgemeinen auch eine Linksabbieger-Ampel gibt. Aber nur eine Fahrspur. Den Linksabbiegern wird früher Grün gegeben. Blöd nur, wenn einer vor Ihnen steht, der geradeaus muss und noch rot sieht. – Ein klassischer Selbstfaller.

Es gibt einige allgemeine Blödheiten, die mich im Alltag erstaunen oder ärgern.



Zum Beispiel gleich große oder gleich kleine Altglascontainer. Weil im Flaschensektor Grün oder Braun massiv dominieren, sind die Buntglasbehälter meist schon bis zum Rand gefüllt, während in der weißen Abteilung noch Platz in Hülle und Fülle ist.