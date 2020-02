Attacke in Hanau Erneut hat der Hass, der aus der Angst vor dem anderen erwächst, zugeschlagen

Facebook

Diesmal traf es also die kleine hessische Stadt Hanau in Deutschland. Aber es hätte wohl auch jedes andere Land sein können. Die Globalisierung treibt auch diese Blüten. Einmal mehr hat ein selbst ernannter Weltretter zur Waffe gegriffen, um auf sich und sein kleines Weltbild aufmerksam zu machen. Die Bestürzung nach den tödlichen Schüssen mit mindestens zehn Todesopfern und mehreren Verletzten in der hessischen Kleinstadt Hanau ist klarerweise groß. Der mutmaßliche Täter wurde mittlerweile tot aufgefunden. Der Generalbundesanwalt hat bereits in der Nacht die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Von einer ausländerfeindlichen Motivation ist die Rede.