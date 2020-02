Facebook

Handke beim Hofburg-Dinner: „Ich beschloss, ich stamme aus einem großen Land – und so schreibe ich” © Hubert Patterer

Guten Morgen!

Gestern Nacht in der Hofburg, im alten Musikzimmer Maria Theresias. Alexander van der Bellen gibt ein Essen zu Ehren Peter Handkes, des Nobelpreisträgers. Der Ehrengast sitzt mit Krawatte neben ihm. Der Vorgänger, Heinz Fischer, ist da, der grüne Vizekanzler, der Kärntner Landeshauptmann, der Intendant des Burgtheaters, die Schriftstellerin Maja Haderlap, der Verleger Lojze Wieser, alles große Südkärntner. Das Staatsoberhaupt entschuldigt sich und legt das Manuskript beiseite. Er will nicht bluffen. Er sei Ökonom, kein Literaturkritiker. Er wisse nicht einmal, ob er den Gast als Österreicher ansprechen und für das Land reklamieren dürfe. Bei Musil hätte er keine Hemmungen, Österreicher zu sagen, aber bei ihm, Handke? „Dann legen Sie doch auch bei mir Ihre Hemmungen ab!“, entfährt es dem heiter gestimmten Gast. Dann spricht er selbst. Die Tischrede: ein feuriger Appell, das Land groß zu denken. Dieser Imagination verdanke er alles.



„Es ist alles viel größer und schöner als man sich das vorstellen kann, was man tun kann als kleiner Mensch aus einem Winkel in Österreich. Was da an Märchenhaftigkeit und zugleich an Wahrhaftigkeit auf einen zukommen kann. Das kommt auch von Euch und von den Abwesenden, vor allem von den Abwesenden, vielleicht noch mehr als von Euch, von den Abwesenden, die einzeln das Volk bilden und nicht das Volk als Kette darstellen.



Meine erste große Sensation war: Ich habe gedacht, Österreich, ich beschließe, dass ich aus einem großen Land bin. Ich lass mir das nicht bieten, dass die Leute sagen, es ist ein kleines Land. Ich hab beschlossen, ich stamme aus einem großen Land, und so schreibe ich. Es muss nicht Russland sein. Es muss nicht die Steppe sein, aber es ist auch die Steppe. Und es ist der Ural. Auch in Österreich ist der Ural. Zum Beispiel die Saualpe, an deren Fuß ich geboren bin, in Stara Vas, in Altenmarkt, in Griffen, das ist die Saualpe, die von Norden bis nach Griffen und Diex reicht, das ist ein Kontinent für mich.