Steirische Stärken Schönheit verliert durch Gewohnheit: Das dürfen wir nicht zulassen

Schönheit verliert durch Gewohnheit: Wer seit der Kindheit den Grimming vor der Nase hat, über südsteirische Weinberge gewandert oder im Grundlsee abgetaucht ist, sieht an manchen Tagen im Außergewöhnlichen oft nur mehr das Gewöhnliche. An solchen trüben Tagen hilft ein Blick auf klare Zahlen: Kein anderes Bundesland ist so grün wie die Steiermark (Waldanteil von 58 Prozent), so beliebt bei den Österreichern (Urlaubsbundesland Nr. 1) oder hat so eine Bezirksgröße zu bieten (Liezen mit 3315,24 Quadratkilometern). Steirer forschen fleißig (Forschungsquote von 4,9 Prozent), bauen riesige Holzkugeln in Bayern (38 Meter hoch) oder noch riesigere Tunnel unter Stuttgart

(3,5 Kilometer lang).