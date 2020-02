Facebook

Damit hat niemand gerechnet. Völlig überraschend für Freund und Feind – innerparteilich ist da nicht immer leicht zu differenzieren – hat Pamela Rendi-Wagner einen Paukenschlag gesetzt. Ohne die roten Parteigranden vorab einzuweihen, kündigte die SPÖ-Chefin an, dass sie die Vertrauensfrage stellen wolle – allerdings nicht innerhalb der ehrwürdigen Gremien der SPÖ, also Parteipräsidium, Parteivorstand, Bundesparteitag, wie das in den letzten 120 Jahren gehandhabt worden wäre. Die Basis, die rund 160.000 Mitglieder sollen über ihre Zukunft als Parteichefin befinden. Wenn das nicht Ausdruck eines tiefen Misstrauens gegenüber der Parteihierarchie ist?

Auf den ersten Blick ist es ein durchaus mutiger Schritt. Niemand vermag zu sagen, wie das Votum ausgeht – abgesehen von der Frage, ob 50,1 Prozent politisch (nicht rechnerisch) für einen Vertrauensvorschuss ausreichend wären. Der Papierform nach dürfte Rendi-Wagner – auch mangels Gegenkandidat – die Urabstimmung klar gewinnen. An der Basis scheint ihr Rückhalt ein größerer sein als in den vielfach verstaubten Gremien, wo jedes Mitglied nicht nur das Wohl der Gesamtpartei, sondern seine eigene Agenda im Blickfeld hat - erinnert sei nur an Hans-Peter Doskozil oder Georg Dornauer. Dass die Parteigranden eigene Spielchen spielen, kennt man nur zu gut aus der jüngeren Historie der ÖVP.

Womöglich hat sich Rendi-Wagner bei ihrem türkisen Widersacher Sebastian Kurz was abgeschaut, der bei der Schaffung seiner Bewegung ebenso die Parteigranden ausgebootet und den Schulterschluss mit der Basis vollzogen hat.

Nur: Rendi-Wagner hat nichts mehr zu verlieren. Nun geht sie aufs Ganze und tritt die Flucht nach vorn an. Zuletzt stand sie im Dezember vor der Ablöse, das desaströse Ergebnis der Europa- und der Nationalratswahl hatte in Parteikreisen den Eindruck verstärkt, dass mit der sympathischen Rendi-Wagner, die über viele herausragende Qualitäten verfügt, allerdings weniger als innenpolitische Frontfrau kein Staat mehr zu machen ist. Die Wahlen im Burgenland wie auch in Wien haben ihr eine Verschnaufpause verschafft.

Ob das Wagnis, das Rendi-Wagner eingeht, gelingt, hängt mittelfristig nicht nur vom Ausgang des Votums ab. Als von der Basis gestärkte Parteichefin muss sie sich im innenpolitischen Nahkampf gegen Sebastian Kurz, Werner Kogler, Beate Meinl-Reisinger bewähren. Die Basis hat immer recht, ob sie auch kluge Entscheidungen trifft?

In Spanien und in Portugal sind Pedro Sanchez und Antonio Costa, die beiden roten Premiers, durch Mitgliederbefragungen an die Parteispitze gelangt. Die SPD hat sich bei der Kür ihrer neuen Parteiführung auch des Elements der Urabstimmung bedient, mit der jetzigen Doppelspitze haben sich die deutschen Genossen eher ins Out manövriert.

Pamela Rendi-Wagners Manöver gleicht einem Akt der Verzweiflung.