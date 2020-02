Facebook

Der Lieblingsteenager behauptete einst, in Stöpseljahren, er beherrsche Afrikanisch. Als Beweis brachte er folgendes von seiner Tagesmutter gelernte Wort vor: „Sapperlot!“ Und nicht nur sein Auftreten in diesem zarten Alter wird von seinen Eltern manchmal schmerzlich vermisst. Sondern: So ein Wort wie „sapperlot“, das sich längst aus dem Wortschatz des Alltags geschlichen hat, fehlt.