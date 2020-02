Facebook

© (c) APA/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Die Zeit rast dahin – und auf Zurufe reagiert sie erfahrungsgemäß einfach nicht: Am 15. Februar wird YouTube, unser aller Video-Fließband, auch schon 15 Jahre alt. Das allererste Video, das dort im Jahr 2005 hochgeladen wurde: "Me at the Zoo" ("Ich im Zoo").