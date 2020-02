Facebook

Lückenfüller: Schweizer F-5-Jets mit dem Hoheitszeichen des Bundesheeres © APA

Wie kauft man neue Kampfjets? Anschauungsunterricht liefert derzeit die Schweiz. Unser Nachbar will bis 2030 ihre Luftraumüberwachung modernisieren. Sechs Milliarden Franken (5,6 Milliarden Euro) ist die Regierung allein für die Flugzeugbeschaffung bereit auszugeben, weitere zwei Milliarden Franken fließen in die neue Boden-Luft-Abwehr. Insgesamt also mehr als das dreifache Jahresbudgets unseres Bundesheeres.

Warum die Rieseninvestition notwendig ist und wie sie die Schweiz umsetzen will, wird auch dem Laien verständlich unter dem Schlagwort „Air2030“ auf den Regierungsseiten im Internet vermittelt. Die maximale Transparenz der Eidgenossen hat seinen Grund: Letztlich könnte das Volk über die Beschaffung entscheiden.