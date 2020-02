Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Also nicht nur Rosen kaufen, sondern vor allem einmal in einem Gespräch das Wichtigste einer Beziehung ausdrücken: Wertschätzung. Das raten zumindest Therapeuten für den Valentinstag jenen, die aus ihrer Liebesgeschichte eine Lebensgeschichte machen wollen. Bekanntlich hängt ja das eine nicht unbedingt mit dem anderen zusammen. Oder wie es einer der bekanntesten Paar-Therapeuten der Welt, John Gottman, sagte: Es gebe keine große Liebes- und Lebensgeschichte ohne lebenslanges Gespräch und ohne Anstrengung. Sein Rat, um viele Valentinstage mit demselben Partner feiern zu können? Auf eine Verletzung müssten mindestens vier positive Handlungen folgen. Bei Paaren, die diese Regel missachten, würde irgendwann die Bilanz nicht mehr stimmen und sich einer verabschieden. Seine Kollegin, die Bestseller-Autorin Ester Perel, glaubt allerdings, dass es weniger um Bilanzen geht. Im Gegenteil, ihre Bilanz lautet, dass „wir heute nicht mehr fremdgehen, weil wir unglücklich sind, sondern weil wir glücklicher sein könnten“. Auch deshalb, weil die Ansprüche an den Partner zu widersprüchlich seien. Der Arzt und Therapeut Victor Chu hat wiederum einen speziellen Tipp für jene, deren illusorische Erwartung an einen immer liebevollen, aufmerksamen Partner nicht erfüllt werden. Er empfiehlt, auch die Defizite des anderen „liebend zu sehen“ und meint damit das Wissen, dass in den meisten Menschen sowohl ein gütiger Dr. Jekyll als auch ein bösartiger Mr. Hyde stecken kann. Wer aus einer Liebes- eine Lebensgeschichte machen möchte, sollte sich also mit beiden Seiten abfinden.

Ob all die Tipps etwas bringen? Otto Schenk meint ja, für die große Liebe gebe es kein Rezept. Vielleicht nicht eines. Nach 63 Ehejahren dürfte er aber zumindest einige kennen.