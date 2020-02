Facebook

© APA/ROLAND SCHLAGER

Es war eine Debatte, die niemand so wollte: die ÖVP, die nach Publikwerden der Aussagen von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zur Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Verdacht stand, just jener Behörde an die Gurgel zu wollen, die in der Casinos-Causa gerade gegen hochrangige Türkise ermittelt.