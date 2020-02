Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit seiner Veto-Drohung hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz als Speerspitze der Nettozahler-Sparfraktion positioniert © APA/AFP/John MacDougall

Guten Morgen!

Einige Zahlen zum Einstimmen zum Veto-Zielobjekt MFR, dem Mehrjährigen Finanzrahmen der EU 2021-2027: Österreich zahlte 2018 ins EU-Budget knapp 3,3 Milliarden Euro ein und erhielt Rückflüsse von rund 1,95 Milliarden Euro, davon 1,24 Milliarden Euro aus der EU-Agrarförderung, 444,4 Millionen Euro aus dem Wettbewerbstopf zum Beispiel als Forschungsförderung, sowie 179,8 Millionen Euro als EU-Regionalhilfe für strukturschwache Regionen. Österreich Nettobeitrag betrug damit rund 1,35 Milliarden Euro oder 0,35 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE).



Nun sinkt das gesamte BNE der EU durch den Brexit, aber die EU-27 müssen den britischen Nettobeitrag (2018: 6,9 Milliarden Euro) wettmachen. Das macht für die EU-27 den nationalen Anteil bei gleichbleibenden 1,0 Prozent des BNE als Bruttobeitrag per se teurer. Hinzu kommen Pläne für höhere Ausgaben in Forschung, Digitalisierung, Grenzschutz und Klimaschutz. Die Kommission schlägt daher für den MFR 2021-2027 eine Erhöhung auf 1,114 Prozent des BNE vor.



Mit seiner Veto-Drohung hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz als Speerspitze der Nettozahler-Sparfraktion Niederlande, Dänemark, Schweden und Österreich positioniert. Daher wird er im EU-Rat auch präzisieren müssen, wo die EU ausgabenseitig diszipliniert werden soll. Hier hat Österreich schon ein Problem bei den Agrarförderungen, gegen deren vorgesehene Kürzung Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger Protest in Veto-Lautstärke einlegt.



Diese Woche ist Europaministerin Karoline Edtstadler auf Tour in zehn Ländern, um der Kohäsionsfraktion das Kurz-Veto zu erklären. 16 EU-Mitglieder Ost- und Südeuropas haben sich in Portugal für die von der Kommission vorgeschlagene Erhöhung ausgesprochen, weil sie weiter großen Wert auf die Regionalförderung legen. Diese würde anteilsmäßig von derzeit 32 Prozent des Finanzrahmens auf 34 Prozent steigen, während der Agraranteil von bisher 38 Prozent auf 30 Prozent sinken würde. Einen noch höheren Anteil von 35 Prozent für die Regionalförderung sieht das EU-Parlament in seinem sogar auf 1,30 Prozent des BNE ausgeweiteten MFR vor. Die Hauptzahler Deutschland und Frankreich blicken vor allem auf den von 24 auf 29 Prozent Anteil ansteigenden Bereich für Forschung, Digitalisierung, Grenzschutz und Klimaschutz. Für Österreich ist klar, dass der sechs-Prozent-Anteil für die Kosten der EU-Verwaltung bei einem EU-Land weniger nicht steigen darf.



Mit einer Einigung bis zum EU-Rat am 20. Februar ist schon aufgrund des formalen Hürdenlaufes nicht zu rechnen. Seit dem Vertrag von Lissabon ist der MFR per Verordnung vom EU-Rat auf Basis eines Kommissionsvorschlages einstimmig zu verabschieden, wenn vorher auch das EU-Parlament mehrheitlich zugestimmt hat. Hier kann Vetorecht gegen Vetorecht stehen, mit dem Effekt der Fortschreibung des alten Finanzrahmens.



Das wäre das größte Übel, weil das EU-Budget ohne Dynamik hinsichtlich der Herausforderungen bei Technologie, Klima und Sicherheit fortlaufen würde. Die wichtigeren Verhandlungsziele sind daher zukunftsorientierte Gewichtungen des EU-Budgets. Das unterstreichen die absoluten Zahlen, worum es dabei für Nettozahler Österreich überhaupt geht: Dänemark zahlte laut EU-Kommission 2018 pro Kopf der Bevölkerung netto 206 Euro in das EU-Budget ein, Deutschland für jeden Bürger 161 Euro, Österreich 152 Euro pro Kopf, also rund drei Euro die Woche, ein Kaffee oder ein Bier. Es geht also um 30 Cent Aufschlag auf ein Getränk pro Woche.



Einen dynamischen Start in die Woche wünscht Ihnen