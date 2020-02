Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ex-Bundespräsident Heinz Fischer im Gespräch mit Hubert Patterer © Richard Großschädl

Guten Morgen!

Gesprächsabend mit einem sehr vitalen Heinz Fischer im südsteirischen Greith-Haus. Er wird heuer 82, was man ihm nicht ansieht. Bis 30 habe er keinen Schluck Alkohol getrunken, später auch nie geraucht. Bei Abendterminen als Minister, Parlamentspräsident oder Bundespräsident sei er um zehn Uhr auf und davon, mit Ausnahme des Opernballs. Dann vielleicht noch das Wandern in den Bergen (Hohe Wand) und die Kochkunst seiner Frau, mehr an Anti-Aging-Konzept sei da nicht. „Aber wenn man Pech hat und es fällt einem ein Ziegelstein auf den Kopf - dann hilft auch das alles nicht.“



Die Mitgliedschaft in der SPÖ ist noch immer ruhend gestellt, er will den Mythos des Amtes bewahren. Wo er beheimatet sei, wisse ohnehin jeder. Fischer glaubt an die Geschichte als Pendelschlag. Es werde irgendwann zur Sozialdemokratie zurückschwingen. Gegenwärtig lasse das die Zeitströmung nicht zu. Sie begünstige einen nationalen Konservativismus. Richtig sei, dass seine Partei ein Struktur- und Modernitätsleck habe. Nur von Parteireformen zu reden, sei zu wenig. Kummer bereitet dem Großkoalitionär die tiefe Entfremdung zwischen SPÖ und ÖVP. Er macht die Geschichtsvergessenheit des jungen Kanzlers dafür mitverantwortlich. Es sei nicht gut für das Land, „vermutlich kann er gar nichts dafür“, die Ungnade der späten Geburt.