Fixiert ist nun also, dass jede Schülerin und jeder Schüler mit zehn Jahren ein digitales Endgerät bekommen soll. Nicht gratis, wie es im Regierungsprogramm heißt, sondern sozial abgefedert mit privatem Finanzierungsanteil. Was bei Eltern angesichts der Kosten von Schulschiwochen oder Auslandsreisen nicht nur Freude auslösen dürfte - und bei manchen Lehrern distanzierte Reaktionen. „Das ist wichtig, aber weit wichtiger wäre es, wenn Kinder mit 14 rechnen und rechtschreiben könnten“, schreibt eine Lehrerin. Eine Mutter wiederum, die der Deutschnote ihres Sohnes immer entgegenzittert, hätte sich von der Regierung grünes Licht für Korrekturprogramme ab dem zehnten Lebensjahr gewünscht. Ihr Sohn müsste sich dann nicht mehr mit der Rechtschreibung quälen, die nicht zu seinen Stärken zähle. Als Techniker werde er ohnehin nie mehr mit der Hand einen Aufsatz schreiben. Zumindest bei der Kulturtechnik des Lesens ist sie aber mit Initiativen wie „Jedes Kind muss lesen lernen“ einverstanden, die in Deutschland von einer Autorin ins Leben gerufen wurde. Die Initiatorin dürfte vielen aus dem Herzen gesprochen haben. Kein Bildungsminister, klagen Lehrer, würde laut fordern „Jedes Kind muss lesen lernen“. Da klingt „Digitales Endgerät für jeden Schüler“ zukunftsorientierter. „Jedes Kind muss lesen lernen“ erinnert auch eher an das 19. Jahrhundert als an 2020. Man stelle sich vor, Kurz und Kogler hätten ihr Bildungsprogramm mit dieser simplen Forderung begonnen.

Bleibt die Frage, wie lange der Ruf nach der Beherrschung von Selbstverständlichkeiten wie die Grundkulturtechnik des Schreibens oder Rechnens im digitalen Zeitalter noch erklingen und gehört wird. Oder durch Schmähungen erstickt wird, solche Mahner wären digitale Neandertaler.