Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bussi Bussi / Alles für die Kamera / Kaum blitzt irgendwo ein Blitzlicht, samma alle Habera / Bussi Bussi / Man prostet zu und strahlt sich an / Auch wenn man sich nicht riechen kann.“ 2010 schrieb Reinhard Fendrich diesen Liedtext, in dem er sich über die Schicki-Micki-Gesellschaft lustig macht. Heutzutage hat man das Gefühl, dass jedeR jedeN küsst.

Nur die gekonnt ins Bild gesetzten Polit-Ungustln Trump, Putin, Erdoan, Kim Jong-un sind die Ausnahme. Auch von Herbert Kickl ist mir keine Szene in Erinnerung, in der er sein Gegenüber mit Bussi links, Bussi rechts begrüßt hätte. In diesem Punkt, finde ich, ist der Klubobmann ehrlich und authentisch.