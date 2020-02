Facebook

Ratspräsident Charles Michel, Kanzler Sebastian Kurz © AP

In zwei Wochen ist „High Noon“, da will Ratspräsident Charles Michel endlich was weiterbringen mit dem verfahrenen Budget-Karren. Obwohl, Duell wird das keines beim Sondergipfel in Brüssel, da braucht es ja bloß zwei, dabei sind es viele, die sich da mit zusammengekniffenen Augen gegenüberstehen.