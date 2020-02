Facebook

© (c) AP (Jens Meyer)

Eine Gratwanderung: Seit über 700 Jahren hängt an der Wittenberger Stadtkirche in Sachsen-Anhalt die widerliche Schmähplastik "Judensau". Ein Mitglied der jüdischen Gemeinde forderte die Entfernung des mittelalterlichen Reliefs – derartiges dürfe an keiner Stelle und schon gar nicht in einem Gotteshaus Platz finden. Nun wies das Oberlandesgericht Naumburg sein Begehren ab.