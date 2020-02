Facebook

Eine Schlüsselrolle im langsam zu Ende gehenden Buwog-Prozess spielt ein Liechtensteiner Bankkonto, dessen Nummer 40-0815 uns schmerzlich daran erinnert, dass auch in unserem Leben so manches 08/15 ist, also „bar jeglicher Originalität“ und „Überdruss erzeugend“, um mit Konrad Duden zu sprechen. So sollen sich jedenfalls die deutschen Soldaten gefühlt haben, als sie mit dem mittelmäßigen Maschinengewehr MG 08/15 in den Ersten Weltkrieg zogen und damit eintönige Märsche und Übungen absolvieren mussten.