Verloren in Iowa

Wer gestern am Morgen extra früh aufgestanden ist, um die Ergebnisse der ersten Vorwahlen der Demokratischen Partei in Iowa zu erfahren, wurde bitter enttäuscht. Statt einen möglichen Kandidaten im Rennen gegen den Republikaner und Amtsinhaber Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf zu erleben, sah nur die Auszählungspanne der Partei. Das komplizierte Verfahren beim so genannten Caucus sollte über eine App zum schnellen Ergebnis führen. Doch die Technik streikte und über Stunden war unklar, wer die Wahlmännerstimmen für den Parteitag im Juli aus dem kleinen Bundesstaat erhält.