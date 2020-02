Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wissenschaftler in Wien forschen derzeit an einem sogenannten Quasiteilchen. Das ist kein halbes Teilchen und schon gar kein ganzes Teilchen, sondern ein paar Teilchen zusammen, die aber so ganz exakt auch wieder nicht existieren. Vielmehr könnten es ein paar Teilchen sein, die so tun, als wären sie ein ganzes Teilchen, aber in Wahrheit deuten sie nur an, dass sie ein Teilchen wären. Also sie haben vielleicht vor, dass sie irgendwann möglicherweise einmal irgendwie zu einem Teilchen werden könnten.