Homer Simpson sagt einmal, Kanada sei auf der Landkarte schwer zu finden, weil das „irgendwo da oben“ versteckt sei. Donald Trump ist in vieler Hinsicht so etwas wie der Homer Simpson der Politik, weniger liebenswürdig, aber ebenso impulsiv und unterinformiert.



Nun sorgte Trump für Lacher, zwischen die sich doch auch ein wenig Verzweiflung geschoben hat. Er gratulierte via Tweet (wie sonst?) den Kansas City Chiefs zum Sieg im Super Bowl und verortete ihre Heimatstadt in Kansas. Kansas City jedoch liegt größtenteils im Staat Missouri. Genauer: Es ist eine geteilte Stadt, das Kansas City in Missouri ist das Große, Wichtigere.



Ein soclhes Episödchen könnte man als weiteren Beleg für Trumps Unzulänglichkeit anführen, aber es ist vielmehr genau das Gegenteil: Der größte US-Präsident aller Zeiten lässt sich gewiss nicht von Fakten einschüchtern und mit seinen Geografiekenntnissen ist er so volksnah, wie es nur ein POTUS sein kann. Washington liegt bekanntlich auch nicht in Washington. Einem Kerl wie Trump darf auch das egal sein.