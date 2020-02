Facebook

Die Positionen sind festgezurrt, Spielraum bleibt da keiner mehr. Angela Merkel möchte wieder die EU-Seenotrettung Sophia aktivieren, Kanzler Kurz sagt Nein und warnt vor einem Pull-Faktor. Wer da mit „Menschenfreund“ und „Menschenfeind“ bedacht wird, liegt auf der Hand. Als ob es so einfach wäre. Als ob Kurz mit seiner Warnung nicht recht hätte, dass bei einer EU-Seenotrettung wieder mehr Flüchtlinge Schleppern Unsummen bezahlen und hoffen werden, von einem Rettungsboot der EU aufgenommen zu werden. Wie auch manche Regierungschefs kritisieren werden, dass die EU mit Seenotrettungen Beihilfe zur illegalen Einwanderung leiste.

Wer ist ein Menschenfreund, wer ein Menschenfeind? Wer die Problematik offizieller EU-Rettungsschiffe aufzeigt, muss jedenfalls noch kein Menschenfeind sein. Im Gegenteil, er könnte auch ein Menschenfreund sein, wenn es darum geht, dass sich weniger Menschen in lebensgefährliche Schlauchboote setzen und ihr Leben riskieren. Wie lange aber wird es noch ergebnislose Seenotrettungsdebatten geben? Wie oft werden Afrika-Experten noch nach Brüssel rufen, dass es ein ethischer Skandal sei, wenn junge Afrikaner zur Migration verlockt werden und in London schon mehr sudanesische Ärzte als im Sudan arbeiten? Der Philosoph Rüdiger Safranski wirft ja der EU vor, sie würde sich um die Tatsache herumlügen, dass Europa eine Festung sein müsse. Da hat er wohl recht. Aber wie er reagieren würde, wenn vor seinen Augen eine Frau, ein Mann, ein Kind ertrinken würde? Ob Menschenfreund, ob Menschenfeind, keiner wird sich wegdrehen und auf den Pullfaktor verweisen. Jeder wird helfen. Und jeder ahnt, dass eine neue EU-Seenotrettung den Schleppern in die Hände spielen wird . . .