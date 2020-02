Facebook

Man muss sich gar nicht ans andere Ende der Welt bewegen, um seinen Tag-Nacht-Rhythmus ordentlich durcheinandergebeutelt zu bekommen. Es genügt völlig, wenn man sich für Übersee-Sport interessiert. Der Schreiber dieser Zeilen wurde als Kind von seinem Vater mitten in der Nacht aus dem Bett gezerrt, wenn Muhammad Ali einen Boxkampf bestritt. Wie es am nächsten Tag in der Schule ging? Frage nicht. Doch die Weisheit des Elternteils: „Was du an dem Tag in der Schule lernst, kann nicht so wichtig sein wie dieses Erlebnis“, hat sich vier Jahrzehnte später noch immer nicht als wesentlich falsch herausgestellt.



Als passioniertem Beobachter der vor allem in Indien, Australien und der Karibik praktizierten Sportart Cricket (jaja, alle Witze bereits gemacht) ist ihm ein hausgemachter Jetlag bis heute nicht fremd. Deshalb: Üben Sie Nachsicht mit all jenen, die gestern via TV in Miami waren. Wir haben gehofft, etwas Besonderes zu sehen.