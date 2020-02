Facebook

Mit Mülldeponien verhält es sich ähnlich wie mit Fabriksschloten oder mit Mobilfunkmasten: Ohne sie kommen wir nicht aus, doch in seinem Vorgarten will sie auch keiner haben. Entsprechend heiß und sorgenbeladen geht es zur Sache, wenn eine Deponie neu geplant, erweitert oder verändert werden soll. Ist es am Ende so, dass sich Bau und Betrieb nicht vermeiden lassen, sollte zumindest alles in höchster Transparenz vor sich gehen, um Vertrauen in Betreiber und Behörden zu sichern.