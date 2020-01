Facebook

Haben Sie auch schon versucht, acht Damen auf einem Schachbrett so zu positionieren, dass sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen? Dieses so genannte Damenproblem, das nichts mit den Problemen eines Harvey Weinstein oder Donald Trump zu tun hat, ist eine beliebte Aufgabe unter Mathematikern, die dafür 92 verschiedene Möglichkeiten errechnet haben.